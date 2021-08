Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Scheibe einer Apotheke beschädigt

Rüsselsheim am Main (ots)

Mit einem Stein sollen Unbekannte, in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (08.08) und Montagmorgen (09.08), versucht haben eine Scheibe einer Apotheke in der Straße "Am Brückenweg" einzuwerfen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/6960, zu melden.

