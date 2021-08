Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbrecher flüchten ohne Beute

Münster (ots)

Bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus in der Darmstädter Straße einzubrechen, verursachten bislang unbekannte Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter, in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (05.08) und Sonntagabend (08.08), die Haustür und flüchteten anschließend ohne Beute. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell