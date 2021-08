Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Grauer Volkswagen (DA-MP 273) entwendet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Weil Kriminelle einen grauen Volkswagen am vergangenen Wochenende (7.8.-8.8.) in der "Von-der-Au-Straße" entwendeten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Besitzerin hatte den grauen Golf am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Sonntagmorgen (8.8.), gegen 8.30 Uhr, das Fehlen ihres Autos bemerkte, meldete sie den Vorfall der Polizei. Wie es den Kriminellen gelang den Wagen zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Golf die Kennzeichen "DA-MP 273" angebracht.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Wagens geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Pfungstädter Polizei unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell