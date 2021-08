Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Pfarrhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Ein Pfarrhaus in der Heidelberger Landstraße rückte am Sonntagmorgen (8.8.) in das Visier Krimineller.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Gebäude. Nachdem sie mehrere Schränke nach möglicher Beute durchsuchten, machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Der Versuch diesen zu öffnen scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 1500 Euro.

Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell