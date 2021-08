Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Gefährliche und rücksichtslose Autofahrt auf der B 44 endet im Acker

Bürstadt (ots)

Ein blauer Renault sollte am Samstagabend (07.08.) im Bereich der Bundesstraße 44, Ortseinfahrt Lampertheim kontrolliert werden, weil für den Kastenwagen aktuell kein Versicherungsschutz mehr besteht. Der Fahrer kam den Anhaltezeichen um kurz nach 22 Uhr nicht nach, sondern flüchtete mit dem Renault weiter auf der Bundesstraße in Richtung Bobstadt. Riskant und äußerst rücksichtslos geriet der Kastenwagen mehrmals in den Gegenverkehr. Nur durch glückliche Umstände und den schnellen Reaktionen der übrigen Verkehrsteilnehmer war es zu verdanken, dass ein Zusammenstoß verhindert wurde. Unbeirrt setzte der Fahrer seine Fahrt auch über Feldwege fort. Die Fluchtfahrt wurde je beendet, nachdem der Kastenwagen nördlich von Riedrode über einen bestellten Acker fuhr und in einem Graben hängenblieb. Der Wagenlenker flüchtete weiter zu Fuß und konnte trotz umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Diensthund und der Hubschrauber eingesetzt waren, nicht gefasst werden.

Der im Acker steckengebliebene Renault wurde von einem Abschleppdienst herausgezogen und von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Ob der Fahrzeughalter auch der verantwortliche Fahrer ist, werden die weiteren Ermittlungen noch zeigen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, die zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder wissen, wer gefahren ist.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise betroffen und gefährdet waren, werden ebenfalls gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

Telefonisch ist die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu erreichen.

