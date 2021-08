Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Unfallverursacher nach Beschädigung an Fahrzeug geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Am Freitag (06.08.) gegen 16:30 Uhr stellte ein 57-Jähriger aus dem Landkreis München sein Elektrofahrzeug (PKW) in der Carl-Benz-Straße in 64711 Erbach, auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufmarktes ordnungsgemäß ab um es an einer dort befindlichen Elektroladestation aufzuladen.

Als er kurz nach 19:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Der Ladedeckel wurde auf bislang ungeklärte Weise abgerissen. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

Sachbearbeiter: Illner, PK

