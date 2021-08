Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer. Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Am Samstag, den 07.08.2021, ereignete sich gegen 17:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Feldweg bei Lampertheim-Hofheim. Dabei wurde ein am Unfall beteiligter Fahrradfahrer verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer den Feldweg in Richtung Nordheim, als ihm ein Kraftfahrzeug entgegenkam. Um eine Kollision mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich der Fahrradfahrer in ein Gebüsch aus und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer zog sich hierbei Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Lampertheim Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. auf den Unfallhergang geben können. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim - Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

