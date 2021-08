Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Nachtragsmeldung zu Erstmeldung von 18:38, Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45

Groß-Umstadt (ots)

Am Dienstag (07.08.2021) gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 45 bei Groß-Umstadt. Ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Odenwaldkreis fuhr in Richtung Höchst im Odenwald und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 46-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Offenbach sowie seine 14-jährige Tochter, die als Sozia auf dem Motorrad mitfuhr, verstarben an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt mindestens 30.000,- EUR. Die B 45 musste für rund 4,5 Stunden voll gesperrt werden. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell