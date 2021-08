Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Unbekannte Vandalen am Werk

Haltstellte mit Farbe beschmiert

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen eine Straßenbahnhaltestelle in der Palisadenstraße mit Farbe beschmierten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die rosafarbenen Schmierereien wurden nach jetzigem Kenntnisstand im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (4.8.) und Donnerstag (5.8.) auf das Wartehäuschen gesprüht. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

