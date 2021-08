Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: 19-Jähriger macht sich an Autos zu schaffen

Aufmerksame Zeugen alarmieren die Polizei

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Aufmerksame Anwohner in der Jakob-Jung-Straße haben am Donnerstagmorgen (5.8.) gegen 6.45 Uhr die Polizei alarmiert nachdem sie auf eine verdächtige Person aufmerksam wurden, die sich offenbar an mehreren Türen geparkter Autos zu schaffen machte und versuchte in die Fahrzeuge zu gelangen. Nach der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten den von den Zeugen beschriebenen Mann in der Fuchsstraße und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Im Rahmen seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf mehrere Sonnenbrillen und Kleingeld, zu deren Herkunft der Festgenommene keine schlüssigen Angaben machen konnte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte, dass möglicherweise aus unverschlossenen Autos stammt. Der 19-Jährige mit Wohnsitz in Darmstadt wurde zur Wache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Nach der Sicherstellung des mutmaßlichen Stehlguts und erfolgter Anzeigenaufnahme wurde der junge Mann nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des Diebstahls aus Autos verantworten müssen.

Für den Fortgang des Verfahrens sucht das mit diesem Fall betraute Kommissariat 42 weitere Zeugen beziehungsweise die Eigentümer der sichergestellten Gegenstände. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-41310 in Verbindung zu setzen.

