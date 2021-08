Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navigationssystem aus schwarzen VW Caddy ausgebaut und gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf ein fest eingebautes Navigationssystem in einem schwarzen Caddy hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (4.8.) und Donnerstag (5.8.) abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangten auf diesem Weg in das Fahrzeuginnere. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden von den Ermittlern des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell