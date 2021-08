Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl aus Wohnung

Täter entwenden Bargeld

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Die Abwesenheit von Bewohnern einer Studentenwohnung in der Neckarstraße haben bislang noch unbekannte Täter am Donnerstag (5.8.) in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 0.15 Uhr genutzt und sich auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu den Räumen verschafft. Dort entwendeten sie Bargeld und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Als die Wohnungsinhaber zurückkehrten bemerkten sie die offenstehende Tür und alarmierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich an die Ermittler von der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22), erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell