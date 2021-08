Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Am Donnerstag (05.08.), gegen 09:55 Uhr, ereignete sich in der Wünschbacher Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg befuhr die Wünschbacher Straße, als ihm ein Transporter oder ein Wohnmobil entgegenkam. Auf gleicher Höhe befindlich berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, sodass am Pkw des 20-Jährigen Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallgegner, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Pkw des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Sachbearbeiterin: PK-Ain Steiger, Pst. Erbach

