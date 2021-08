Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: In Ergänzung zu blauer VW Touran verkratzt

Weitere Geschädigte melden sich bei der Polizei

Wald-Michelbach (ots)

Nachdem die Polizei über die Sachbeschädigung eines VW Touran in der Lönsstraße berichtet hat, haben sich drei weitere Geschädigte gemeldet und Anzeige erstattet. In der Straße wurden noch ein blauer VW sowie ein schwarzer Skoda Octavia beschädigt. In der angrenzenden Scheffelstraße war zudem ein schwarzer Ford Galaxy im Fokus der Täter.

Die Tatzeit kann jetzt zwischen dem 1. August, 19 Uhr und 2. August 8 Uhr eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden ist bis zu 4000 Euro hoch.

Hinweise bitte der Polizeistation Wald-Michelbach melden. Telefon: 06207 / 9405-0.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4985162

