Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Betrügerische Schockanrufe/Polizei warnt!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei 75 und 77 Jahre alte Seniorinnen wurden am Mittwoch (04.08.) von Telefonbetrügern angerufen, die den Frauen anschließend weismachen wollten, das deren Töchter in Schwierigkeiten steckten und dringend Hilfe benötigen. Weinend und kaum zu beruhigen sagte die vermeintliche Tochter, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine ältere Dame zu Tode gekommen sei. Noch bevor die 77-Jährige Nachfragen stellen konnte, wurde das Telefonat an eine männliche Person weitergegeben. Diese gab sich als Polizeibeamter der Kripo Wiesbaden aus und sagte, der Tochter drohen sechs Monate Untersuchungshaft.

Die Seniorinnen "rochen den Braten", gaben richtigerweise keine Daten preis und verständigten die "richtige" Polizei. Ein Schaden entstand so in beiden Fällen nicht.

Mit der Masche des Schockanrufes versuchen die Kriminellen an das Geld der Angerufenen zu kommen. Vor diesem Hintergrund und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere betrügerische Anrufe in diesem Zusammenhang erfolgen, werden die Beamten nicht müde, erneut und eindringlich zu warnen!

Lassen Sie sich von den perfiden Geschichten, deren Variationsbreiten uferlos scheinen, z.B. wie hier Töchter, die ihr Geld nach einem tragischen Unfall benötigen oder Familienangehörigen, die schwer verletzt im Krankenhaus liegen, nicht beeindrucken! Die Kriminellen haben nur eines im Sinn: Sie wollen an die Daten und das Geld der Angerufenen kommen. Daher gilt: Bleiben Sie wachsam und legen Sie auf. Im Zweifel kontaktieren Sie ihre Polizei vor Ort.

