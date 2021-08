Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe im Keller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (30.7.) und Mittwoch (4.8.) offenbar ihr Unwesen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße getrieben und Beute gemacht. Am Mittwochabend gegen 18 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Die ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil des Hauses verschafft, dort sämtliche Behältnisse durchwühlt und Kameraequipement sowie zwei Alukoffer entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 1600 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Darmstadt (K43) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

