POL-DA: Darmstadt: 51-Jähriger im Wartehäuschen bestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann aus Darmstadt ist am Dienstagnachmittag (3.8.) von zwei noch unbekannten Männern in einem Wartehäuschen am Luisenplatz bestohlen worden. Gegen 17 Uhr hatten die Täter den Mann in ein Gespräch verwickelt und ihm dabei unbemerkt sein Mobiltelefon entwendet. Im Anschluss flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Einer der Täter wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er eine rote Kappe auf dem Kopf und war mit einer blauen Jeans, weißen Sneakern sowie einem schwarzen T-Shirt, auf dem sich weiße Applikationen befanden, bekleidet. Als auffällig wurde seine mitgeführte schwarze Umhängetasche und sein Rollkoffer in der Farbe Rosa beschrieben. Sachdienliche Hinweise, die Aufschluss über die Identitäten der Täter geben, werden von den ermittelnden Kriminalbeamten des Kommissariats 24 entgegengenommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler für Zeugen zu erreichen.

