Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei kontrolliert an Schule/33-Jähriger schlägt Polizist ins Gesicht-Drogen beschlagnahmt

Rüsselsheim (ots)

Zwei an der Immanuel-Kant-Schule auf einer Bank sitzende Männer, kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagabend (03.08.), gegen 18.30 Uhr. Einer der Kontrollierten zertrat beim Erblicken der Ordnungshüter einen Joint auf dem Boden und sein Begleiter beförderte eine Plastiktüte in ein angrenzendes Gebüsch. Während die zwei Polizisten einen 33 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen konnten, gelang dem Zweiten in Richtung Evreuxring die Flucht. Der 33-Jährige schlug bei seiner Festnahme einem Beamten ins Gesicht.

Die Polizei beschlagnahmte anschließend insgesamt 25 Gramm Haschisch und Marihuana. Zudem stellten die Beamten drei Mobiltelefone, rund 400 Euro Bargeld, ein Pfefferspray und zwei zurückgelassene Fahrräder sicher. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, ob die Räder Straftaten zuzuordnen sind.

Die Fahndung nach dem flüchtigen Begleiter dauert an. Der 33-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell