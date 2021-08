Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Auto zerkratzt/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Einen in der Donaustraße, vor einem Wohnhaus geparkten BMW zerkratzten Unbekannte am Sonntag (01.08.), in der Zeit zwischen 6.30 und 14.00 Uhr, auf der linken Seite und am Heck. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

