Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Blauer VW Touran verkratzt

Wer kann Hinweise geben?

Wald-Michelbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (01./02.08.) wurde in der Lönsstraße ein blauer VW Touran offensichtlich mutwillig zerkratzt. Die Beschädigungen am Fahrzeug liegen auf der Beifahrerseite und erstrecken sich fast über die gesamte Wagenlänge. Der Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft Zeugen zu finden, die Hinweise auf die Täter geben können oder den Tatzeitraum eingrenzen können. Hinweise und Beobachtungen in der Sache nimmt die Polizei in Wald-Michelbach (06207/ 94050) entgegen.

Berichterstatterin: Sachs, PK-A´in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell