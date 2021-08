Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kellerräume nach Beute durchsucht

Fernseher und Fahrrad entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Am späten Montagabend (2.8.) haben die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Landgraf-Philipps-Anlage den Einbruch in ihre Kellerräume bemerkt und die Polizei verständigt. Diese hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem Kellerbereich und hebelten dort mehrere Verschläge auf. Auf der Suche nach Wertvollem wurden sie fündig und entwendeten ein Fahrrad und einen Fernseher.

Der Gesamtschaden dürfte nach derzeitiger Schätzung mindestens 1100 Euro betragen. Wie weit die Tat zurückreicht, ist bislang unklar. Die Beamten fragen: Wer hat den Abtransport der Geräte möglicherweise beobachtet? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrnehmen können? Alle sachdienlichen Hinweise werden an die Ermittler des Kommissariats 43 erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

