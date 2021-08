Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geschirrspüler, Kühlschrank, Kabeltrommel

Tiefgarage von Baustelle im Visier Krimineller

Wer hat den Abtransport der Geräte bemerkt?

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Kriminelle haben in der Zeit zwischen Freitag (30.7.) und Montag (2.8.) ihr Unwesen in der Tiefgarage einer Baustelle in der Hügelstraße getrieben und Beute gemacht. Die Täter brachen zwei Metalltüren auf und entwendeten aus dem Baustellenbereich unter anderem einen Kühlschrank, einen Geschirrspüler sowie mehrere Werkzeuge. Der Wert der Beute wird derzeit auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Möglicherweise konnte der Abtransport der großen Geräte von Zeugen bemerkt werden? Die Darmstädter Polizei (K43) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

