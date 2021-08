Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Münster (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße "Breitefeld" sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag (1.8.), 14.30 Uhr, und Montagmorgen (2.8.), 10.30 Uhr, Zutritt zur Lagerhalle. Hieraus entwendeten sie unter anderem mehrere Autoreifen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/96656-0 entgegen.

