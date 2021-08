Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: 22-Jährige bei Arbeitsunfall verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Mühltal-Traisa (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag (2.8.) wurde eine 22-Jährige in der Bernhardtstraße verletzt. Gegen 15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle und die Polizei über den Vorfall informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge zog sich die 22 Jahre alte Frau aus dem Odenwaldkreis im Rahmen von Dacharbeiten die Verletzungen zu. Hierbei soll sich nach jetzigem Stand bei der Benutzung einer Druckluft-Nagelpistole eine Klammer gelöst und unglücklicherweise in ihrem Bein festgesetzt haben. Die 22-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die weitere Klärung und die Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt informiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell