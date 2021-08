Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Südhessen/Obernburg: Ermittlungserfolg nach mehreren Überfällen auf Spargelstand

30-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt/Südhessen/Obernburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach insgesamt drei Überfällen auf einen Spargelstand in der Kranichsteiner Straße, die sich bereits im April zugetragen haben (wir haben berichtet), konnte das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt und das Kommissariat 21 in Erbach einen Ermittlungserfolg verzeichnen und einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens durchsuchten Beamtinnen und Beamte am vergangenen Donnerstag (29.7.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnung des Tatverdächtigen und stellten Beweismaterial sicher. Aufgrund eines Hinweises der Polizeiinspektion Obernburg, geriet der 30-Jährige aus dem Odenwaldkreis in das Visier der Darmstädter Kriminalpolizei. Neben den drei Raubstraftaten auf den Spargelstand in Darmstadt, steht der 30 Jahre alte Tatverdächtige nach derzeitigem Kenntnisstand im Verdacht unter anderem Einbrüche in Getränkemärkte im bayrischen Obernburg und in Südhessen sowie einen weiteren Raub auf einen Spargelstand in Babenhausen begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu und einer möglichen 24-jährigen Komplizin dauern weiterhin an. Wegen des dringenden Tatverdachts wurde der 30-Jährige am Freitag (30.7.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadts vorgeführt. Dieser schickte den Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Hinweis an Medienvertretende: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

