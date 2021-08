Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kriminelle erbeuten roten Abbruchhammer

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Einen roten Abbruchhammer machten sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (31.7.) und Sonntagmorgen (1.8.) in der Siemensstraße zur Beute. Die Baumaschine war zum Zeitpunkt des Diebstahls neben einem Bagger auf einer dortigen Grünfläche in der Nähe eines Supermarkts abgelegt. Wie die Kriminellen den roten Abbruchhammer entwenden konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und sucht nach möglichen Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell