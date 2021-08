Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Fahrzeuge im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei Fahrzeuge gerieten kürzlich in das Visier Krimineller. In der Nacht zum Samstag (31.07.) hatten es die Täter auf einen in der Vogesenstraße geparkten BMW abgesehen, scheiterten aber mit ihren Hebelversuchen an einer Fahrzeugtür und zogen unverrichteter Dinge wieder ab.

Am Samstag (31.07), in der Zeit zwischen 4.15 und 22.00 Uhr, zerstörten Unbekannte zudem die Scheibe eines "Am Wildzaun" abgestellten Kleintransporters der Marke Renault und ließen anschließend aus dem Fahrzeug unter anderem eine Schlagbohrmaschine sowie einen Akkuschrauber mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdaächtige Beobachtungen geamcht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell