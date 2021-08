Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Renter aus Altenwohnheim abgängig - Polizei sucht vom Boden und aus der Luft und bittet um Hinweise.

Lützebach (ots)

Seit Sonntag (01.08.), 18:00 Uhr wird ein 70-jähriger Bewohner eines Altenwohnheims in Lützelbach vermisst. Der Senior hatte das Wohnheim zuvor unbemerkt verlassen. Er ist auf Medikamente angewiesen die er auch dringend einnehmen muss. Der Rentner wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, sehr schlank, lichtes, weißes Haar. Er trägt eine braune Hose, ein schwarzweiß gestreiftes Hemd, darüber eine braune Jacke und dunkle Turnschuhe. Die Polizei hat eine groß angelegte Suche eingeleitet in der aktuell auch der Polizeihubschrauber eingesetzt ist. Eine Rettungshundestaffel mit Personenspürhunden wurde alarmiert und in die Suche eingebunden. Die Polizeistation in Höchst bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06163 / 941-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-40312

