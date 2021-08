Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Mittwoch, den 28.07.2021, kam es zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr in Ginsheim-Gustavsburg in der Straße In der Nachtweid in Höhe der Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort parkenden grauen VW Passat Kombi. An diesem entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebten sich bei der Polizeistation Bischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell