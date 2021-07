Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Eingebrochen und ohne Beute geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (28.7.) und Donnerstag (29.7.) ihr Unwesen bei mindestens zwei Betrieben in der Robert-Bosch-Straße trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Anwendung von Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einer dortigen Schreinerei sowie zu einer Auto-Werkstatt. Im Inneren angekommen durchwühlten sie mehrere Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in beiden Betrieben nichts entwendet. Dennoch werden die entstandenen Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

