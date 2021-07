Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Roßdorf

Roßdorf (ots)

Am 29.07.2021 gegen 10:45 Uhr fuhr ein weißer Transporter in Roßdorf auf der Dieburger Straße in Fahrtrichtung B38. Ein silberner VW-Caddy befuhr die Holzgasse und bog nach links auf die Dieburger Straße ab. Nach aktuellem Kenntnisstand missachtete der VW-Caddy den weißen Transporter und touchierte diesen. Beide Parteien stiegen aus, um den Schaden zu begutachten. Man sicherte sich zunächst den Personalienaustausch zu.

Der Fahrer des VW-Caddy stieg sodann wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Wer kann Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.: 06154 6330-0 zu melden.

Berichterstatterin; PK'in Lewin

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell