Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Erst ausgespäht, dann gestohlen

Diebe im Handyladen

Täter flüchten mit Beute

Darmstadt (ots)

Zwei circa 20 Jahre alte und 1,70 bis 1,80 Meter große Männer von kräftiger Statur und kurzen schwarzen Haaren haben am Mittwoch (28.7.) ihr Unwesen in einem Computerfachgeschäft am Ludwigsplatz getrieben. Nachdem das Duo offenbar das Treiben in dem Geschäft beobachtet hatte, betraten die Unbekannten gegen 10.30 Uhr den Verkaufsraum, durchtrennten die Sicherheitskabel eines iPhones und das zweier Apple Watch Uhren und traten damit die Flucht in Richtung Schulstraße an. Dort verlor sich ihre Spur. Beide Täter waren mit T-Shirts bekleidet über die sie braune Westen trugen. Einer der beiden hatte kurz rasierte Haare. Der Wert der Beute dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bei rund 2200 Euro liegen. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem besonders schweren Falls des Diebstahls betraut und nimmt unter Rufnummer 06151/9690 entgegen.

