Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladegerät von Elektroauto entwendet

Dieb flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots)

Das Ladekabel eines Elektroautos geriet am Dienstag (27.7.) in das Visier eines noch unbekannten Kriminellen, der gegen 17.30 Uhr das Gerät von einem im Braunshardter Weg parkenden weißen Opel abzog und mit seiner Beute auf einem Fahrrad floh. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet und grob beschrieben werden. Demnach soll es sich bei dem Dieb um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann handeln, der auf eine Körpergröße von circa 1,75 bis 1,85 Meter geschätzt wurde. Er hatte eine schlanke Statur und braune Haare. Sein Kopf war mit einer Kappe bedeckt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine rote Weste und eine schwarze Jogginghose. Zudem führte er eine große Tasche mit sich. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

