Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 81-jähriger Senior tot aus Badesse geborgen

Lampertheim (ots)

Am frühen Dienstagabend (27.07.) wurde der Zentralen Leitstelle Bergstraße um 18.45 Uhr eine seit 30 Minuten vermisste Person in dem Badesee des "Biedensandbades" gemeldet. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese einen 81-jährigen Mann aus Lampertheim in dem Badesee lokalisieren und an Land bringen. Sofortige Reanimationsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg, der Tod des Mannes wurde durch den Notarzt schließlich festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell