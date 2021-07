Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht Darmstädter Straße, Höhe Hausnr. 42 Fremdschaden ca.

64521 Groß-Gerau (ots)

Ein schwarzer Daimler wurde ordnungsgemäß, in Höhe der Darmstädter Straße 42, geparkt. Ein silberner Ford Kombi passierte den geparkten Daimler und der Eigentümer des Daimler vernahm ein lautes Geräusch. Ohne zu halten setzte der Ford die Fahrt, Richtung Frankfurter Straße, fort. Gemäß Beobachtung soll es sich bei dem Ford um einen Wagen mit polnischer Zulassung gehandelt haben. Der Verantwortung entzog sich der Fordfahrer/-in unmittelbar mit überhöhter Geschwindigkeit, in Richtung Stadtmitte. Durch den Unfall entstand Sachschaden von etwa 500,- EUR, am Daimler. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Telefon: 06152-1750.

