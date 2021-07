Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Polizei misst Geschwindigkeit in der Wormser Straße

Lampertheim (ots)

Aus Lärmschutzgründen wird seit geraumer Zeit die Geschwindigkeit in der Wormser Straße ab 22 Uhr auf 30 km/h begrenzt. Nicht immer wird sich an die Regelung gehalten, weswegen die Polizeistation Lampertheim-Viernheim in unregelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Bei einer solchen Aktion, in der Nacht zum Montag (25. - 26.07.), wurden im Zeitfenster von 22.55 Uhr und 0.15 Uhr zehn Geschwindigkeitsverstöße bei insgesamt sechzehn Fahrzeugen festgestellt.

Die Spitze führte eine 19 Jahre alte Frau aus Lampertheim an, die sich noch in der Probezeit befindet. Neben einer Führerscheinnachschulung werden ein Monat Fahrverbot, 100 Euro und ein Punkt in Flensburg dazukommen. Die anderen Verstöße konnten mit 25 und 35 Euro verwarnt werden.

Die nächtlichen Kontrollen werden fortgesetzt.

