Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/ Hetschbach: Zwei Meter Buchenholz abgebrannt

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Höchst (ots)

In der Verlängerung der Fichtestraße, an einer Mountainbike- Strecke, hat am Waldrand ein Holzstapel gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr aus Höchst konnte den am Sonntagmorgen (25.07) gegen 10.40 Uhr gemeldeten Schwelbrand zügig löschen. Insgesamt wurden durch das Feuer zwei Meter Buchenholz im Wert von etwa 200 Euro beschädigt. Nach Würdigung der Gesamtumstände hat die Polizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Brandermittler des Kommissariats 10 in Erbach können auch telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-0 erreicht werden.

