POL-DA: Münster: Beim Verladen der Beute festgenommen

Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Kleingartenanlage in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Weil zwei Tatverdächtige im Verdacht stehen, mindestens 25 Parzellen einer Kleingartenanlage in der Nacht zum Samstag (24.7.) in der Krautstraße aufgebrochen und daraus mehrere Gegenstände entwendet zu haben, wurden die beiden Männer, ein 35- und 40-Jähriger, am Sonntag (25.7.) vor einem Haftrichter vorgeführt. Sie hatten keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen 2.30 Uhr bemerkten Zeugen den Einbruch in die Kleingartenanlage und alarmierten umgehend die Polizei. Daraufhin begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten bei einem Zugang zu den Kleingärten zwei Tatverdächtige fest, die mehrere Gegenstände, unter anderem Werkzeuge und Elektrogeräte, in einem weißen Sprinter verluden. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, stammten die verladenen Gegenstände aus den zuvor aufgebrochenen Gartenhütten. In diesem Zusammenhang erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden 35 und 40 Jahre alten Männer, woraufhin sie festgenommen wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden Festgenommenen am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht Michelstadt vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen die beiden Tatverdächtigen an. Sie wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen und den genauen Umständen betraut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell