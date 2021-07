Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: Münzautomat an der Breuberghalle aufgebrochen

Breuberg (ots)

Um an ein Münzbehälter zu gelangen, wurde zwischen Samstag (24.07.) und Sonntag die Tür der Sanitär-Wasserstation auf dem Parkplatz an der Breuberghalle in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Die befestigte Münzbox wurde komplett mit den Einnahmen in nicht bekannter Höhe mitgenommen. Durch den Aufbruch wurde zudem die Regelung der Wasserentnahme beschädigt. Das Wasser floss deshalb unbegrenzt aus dem Wasserhahn ab. Allein der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo in Erbach (K 41) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 9530.

