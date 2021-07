Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 14-Jähriger in Hinterhalt gelockt und verprügelt

Viernheim (ots)

Ein 14-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag (25.07.) von zwei etwa gleichaltrige Jungen auf die Rückseite des Kinopolis, in der Robert-Schumann-Straße gelockt, um ihn verprügeln zu können. Durch die Schläge fiel der Junge gegen 16.20 Uhr zu Boden, konnte sich jedoch wieder aufrappeln und in Richtung Rhein-Neckar-Zentrum weglaufen. Hinterhergeworfene Gegenstände verletzten den 14-Jährigen im Gesicht. Seine zurückgelassene Umhängetasche und Basecap nahmen die Angreifer an sich.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf die zwei gesuchten 14 bis 16 Jahre alten Jungen geben können. Einer von ihnen ist etwa 1,80 Meter groß und dick. Der Jugendliche trug ein weißes Viernheimer Fußballtrikot und eine schwarze Hose. Sein schwarzes Basecap der Make Flex-Fit trug er mit dem Schild nach hinten. Sein 1,60 Meter kleiner Begleiter ist schlank und hat lockige Haare. Auch er trug er ein schwarzes Basecap. Das gesuchte Duo lief in Richtung Innenstadt/ OEG-Bahnhof.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Angreifer-Duo geben können, ´melden sich bitte bei den Ermittlern in Viernheim (K 42). Telefon: 06204 / 9377-0

