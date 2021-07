Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Austritt von Schwefeldioxid ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Vier Mitarbeiter vorsorglich im Krankenhaus

Darmstadt (ots)

Der Austritt von Schwefeldioxid in einem Raum des Müllheizkraftwerkes in der Otto-Röhm-Straße hat heute (26.7.) gegen 12 Uhr die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch nicht bekannten Gründen war dort Schwefeldioxid ausgetreten und hatte Atemnot bei sechs Mitarbeitern hervorgerufen. Alle sechs wurden umgehend vor Ort ärztlich versorgt. Vier von ihnen kamen vorsorglich zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Austritt kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Untersuchungen, in die das ZK 20 von der Darmstädter Polizei involviert sind. Zudem wurde das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt informiert.

