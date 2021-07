Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Diebe schleifen etwa 50 Kilo Gasflasche vom Firmengrundstück

Lampertheim (ots)

Mindestens 50 Kilogramm ist eine Gasflasche schwer, die zwischen Freitagmorgen (23.07.), 3.30 Uhr und Samstagnacht (24.07.), 1.40 Uhr von einem Firmengelände in der Georg-Tyczka-Straße gestohlen wurde. Die Täter betraten das Außengelände an der Landesstraße 3110 im Industriegebiet, indem sie ein Element des Eisenzaunes aus der Verankerung reißen konnten. Die Flasche wurde bis zur Einstiegsstelle gezogen und in der Folge vermutlich in ein Transportmittel geladen. Allein der Wert der bis zu 70 Zentimeter großen Gasflasche dürfte nach ersten Erkenntnissen um die 500 Euro liegen. Der Schaden am Zaunelement ist noch nicht erhoben.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (K 42) in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

