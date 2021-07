Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kriminelle erbeuten Werkzeug

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Der Werkzeugschuppen eines Einfamilienhauses in der Kolpingstraße geriet im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag (19.7.) und Samstagmittag (24.7.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Grundstück. Aus einem dortigen Werkzeugschuppen gelang es den Kriminellen mehrere Werkzeuge, unter anderem zwei Akkuschrauber der Firma "AEG", zu entwenden. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell