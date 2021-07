Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: 34-Jährige von Unbekannten niedergeschlagen

Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (25.7.) gegen 16 Uhr wurde die Rettungsleitstelle aufgrund einer im Steinerweg gestürzten Frau zu Hilfe gerufen. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich im Rahmen der ersten Ermittlungen heraus, dass die 34-jährige Frau aus Darmstadt mutmaßlich von noch unbekannten Tätern geschlagen und infolgedessen zu Boden gestürzt war. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Hintergrund der Tat ist bislang noch unklar. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten des Kommissariats 42 in Pfungstadt Augenzeugen des Geschehens. Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Ermittler für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell