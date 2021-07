Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorhaube gestohlen

Wer hat die Täter beobachten können?

Darmstadt (ots)

Der ungewöhnliche Diebstahl einer Motorhaube, geschehen am Freitag (23.7.), beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwischen 16 Uhr und 19.15 Uhr die Fronthaube eines grauen Mercedes, der zum Tatzeitpunkt in der Heinrich-Fuhr-Straße parkte. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beziehungsweise dem Abtransport der Beute beobachtet werden? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des auffälligen Diebesguts zu erreichen.

