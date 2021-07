Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Springreitsättel und Reithelm erbeutet /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Vier Springreitsättel und einen Reithelm im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher am Samstag (24.7.) auf dem Gelände eines Reitvereins in der Kranichsteiner Straße erbeutet. Zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr brachen die Täter in die Pferdeboxen des Reiterhofes ein und ließen die wertvollen Reitutensilien mitgehen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

