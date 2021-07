Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schlösser aufgebrochen und Lagerräume nach Beute durchsucht

Darmstadt (ots)

Auf zwei Lagerräume im Olbrichweg hatten es Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (22.7.) und Samstag (24.7.) abgesehen. Die Unbekannten brachen die Schlösser zu den Räumen auf und suchten im Inneren nach Beute. Ob sie fündig wurden ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, die Aufschluss über die Kriminellen geben unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

