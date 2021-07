Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Gemischtwarenladen im Visier Krimineller

Täter lassen Würfeltresor mitgehen

Weiterstadt (ots)

Ein Gemischtwarenladen "Im Dornbusch" geriet in der Nacht zum Samstag (23.-24.7.) in das Visier von Kriminellen. Über die rückwärtig gelegene Notausgangstür gelangten die Täter gewaltsam in das Gebäude. Dort brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten einen Würfeltresor mit Bargeld. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 5000 Euro geschätzt. Aufgrund der Größe und des Gewichts dürfte der Abtransport der Beute mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Das Kommissariat 42 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Die Beamten fragen: Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Zeit zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.45 Uhr im Bereich des Tatortes aufgefallen? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell