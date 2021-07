Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Terrassentür aufgehebelt/Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Gerau (ots)

Ein Wohnhaus in der Prager Straße geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (24.07.), 18.00 Uhr und Sonntagmorgen (25.07.), 9.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die ungebetenen Besucher hebelten zunächst die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

