Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Rund 40 Flußkrebse in Landschaftsschutzgebiet gefangen/Anzeige wegen Fischwilderei

Kelsterbach (ots)

Vier Männer im Alter zwischen 23 und 34 Jahren wurden am Sonntagabend (25.07.) von einer Polizeistreife dabei beoabachtet, als sie insgesamt rund 40 Flußkrebse aus dem in einem Landschaftsschutzgebiet liegenden Mönchwaldsee fischten. Dies ist dort, wie auch das Angeln, grundsätzlich verboten. Die Flußkrebse wurden nach Rücksprache mit dem örtlich zuständigen Forstmitarbeiter von der Polizei anschließend wieder in den See ausgesetzt. Die vier Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell